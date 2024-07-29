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Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de bir çocuk daha "açlıktan" öldü
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AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan el-Ehli Baptist Hastanesinde yatan 6 yaşındaki Enes et-Tatar, yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Hatem el-Hur, İsrail'in devam eden bombardıman ve abluka nedeniyle açlık krizinin yayıldığı belirtmişti.

Hur, yetersiz beslenme vakalarında ciddi artış olduğu ve hastanelerde yer kalmadığını ifade etmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Medya ofisinden 17 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada da İsrail ve ABD yönetiminin, insani yardım ve gıda konusunu Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı siyasi baskı aracı olarak kullandığı, açlığı derinleştirdiği ve insani durumu kasten ağırlaştırdığı ifade edilmişti.

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana yetersiz beslenme nedeniyle 44 çocuk hayatını kaybetti

Filistinli sağlık kaynakları, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den beri yetersiz beslenme nedeniyle 44 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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