Gazze'de can kaybı 20 bine dayandı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 73’üncü günde devam ederken, can kaybı 20 bine yaklaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybettiği, 313 kişinin yaralandığını duyurdu. El-Kudra, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453’e, yaralı sayısının 52 bin 286’ya yükseldiğini açıkladı.

Gazze’nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personeli insanlık dışı koşullar altında gözaltında

El-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce yaralının, hamile kadının, çocuk ve kronik hastanın sağlık hizmetinden mahrum kaldığını belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalması nedeniyle İsrail’in hastanelere yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade etti. El-Kudra, Gazze’nin kuzeyinde görevli 93 sağlık personelinin insanlık dışı koşullar altında gözaltına olduğunu hatırlattı.

İsrail saldırılarında 310 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini ve 102 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini aktaran el-Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 22 hastane ve 52 sağlık ocağının faaliyet dışı kaldığını belirtti.

5 bin yaralının tedavi için yurtdışına çıkarılması gerekiyor

Acilen 5 bin yaralının tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini aktaran el-Kudra, Gazze Şeridi'nin çocuk aşısına olan ihtiyacın devam ettiğini ifade etti. Sağlık ekipleri barınma merkezlerinde 350 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit ettiğini aktaran el-Kudra, uluslararası kurumlara 700 binden fazla çocuk, 50 bin hamile kadın, bin 100 diyaliz hastası, 350 kronik hasta ve binlerce yaralıya sağlık hizmeti sağlanması çağırısında bulundu.

İsrail, son 24 saatte 17 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 17 asker ve subay yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim’den bu yana yaralanan askerlerin sayısı 160’ı ağır olmak üzere 704’e yükseldi.

Kara saldırılarından bu yana öldürülenlerin asker sayısı ise 459 olarak açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bugün 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurmuştu. (İHA-AA)