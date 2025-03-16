Gene Hackman’ın vasiyeti ortaya çıktı: Hukuki bir savaş doğurabilir

95 yaşındaki aktörün vasiyetinde yer alan detaylara göre Hackman, 80 milyon dolarlık Hollywood servetini, 26 Şubat’ta evlerinde kendisiyle birlikte ölü bulunan 65 yaşındaki eşi Betsy'ye bırakmıştı. Ancak, Faye Maltese ile önceki evliliğinden Christopher Allen, Leslie Anne ve Elizabeth Jean adlı üç çocuğu bulunan oyuncunun vasiyetinde, geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çocuklarının isimlerinin yer almamış olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Bir hukuk danışmanı konuyla ilgili DailyMail’e yaptığı açıklamada “Eğer önce o ölseydi ve Betsy hayatta kalsaydı, 3. Dünya Savaşı çıkardı. Çocukları muhtemelen çılgına dönerdi” ifadelerini kullandı.

Betsy’nin vasiyetnamesinde mal varlığını hayır kurumlarına dağıtılmak ve tıbbi borçları ödenmek üzere bir vakfa devrettiği yer alıyor. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Hackman’ın ise vasiyetinin en son nüshasını 7 Haziran 2005 tarihinde imzaladığı belirtiliyor. Hastalığının ne zaman teşhis edildiği ise kesin olarak bilinmiyor.

Hackman, başlangıçta GeBe Revocable Trust adlı bir tröst oluşturmuş, 1994’te yaptığı bir değişiklikle eşi Betsy Arakawa’yı halef mütevelli olarak atamıştı. Daha sonra ise Avalon Trust’ı halef mütevelli olarak belirlemişti.

Mülklerin nasıl paylaşılacağı konusunda belirsizlik sürüyor

Her iki vasiyetnamenin de uygulayıcısı olarak Avukat Julia Peters atandı. Ancak tröstün bir kopyasının bulunmaması nedeniyle mülklerin nasıl paylaşılacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Hackman’ın 1994 tröstündeki değişikliğinin çok önemli bir noktayı içerdiği belirtilirken o dönemde çocuklarını yararlanıcı olarak dahil edilmiş olabileceği ve Betsy’nin sadece halef mütevelli olarak atanmış olabileceği iddialar arasında yer alıyor. Bu durumun ise mülklerin paylaşımı konusunda hukuki bir karmaşaya yol açabileceği öne sürülüyor.

Christopher Allen’ın ünlü Kaliforniyalı avukat Andrew M. Katzenstein’i işe alması, miras üzerindeki hak iddiasında ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, diğer çocukların neden temsil edilmediği ise merak konusu olmaya devam ediyor.