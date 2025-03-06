Gerilim tırmanıyor! İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkmaya başladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na buldozerler ve yıkım araçlarıyla girdi.

İsrail'in saldırıları sürüyor

İsrail güçleri, bu sabah itibarıyla Filistinlilere ait 17 evi yıkmaya başladı.

Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Nehad eş-Şaviş, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Menşiye Mahallesi'nde "yol yapımı için" kamptaki 17 evin yıkılacağı ihtarında bulunduğunu söylemişti.

İsrail güçlerinin, bir hafta içinde 11 evi yıktığını hatırlatan Şaviş, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan konutların, çok sayıda daireden oluştuğunu ve bu nedenle onlarca ailenin evsiz kalabileceğini ifade etmişti.

İsrail, iki aydan uzun süredir yoğun saldırılar düzenlediği Tulkerim ve Cenin'deki mülteci kamplarında da "yol yapımı için" Filistinlilerin evlerini yıkmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsatmıştı.

İsrail ordusu ayrıca 28 Şubat'ta da "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarıyla, Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar vermişti.