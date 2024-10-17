Gizemli salgın alarmı: Hayvanat bahçesindeki 9 maymun ölü bulundu

Bölge yetkilisi John Lee, bölgenin kapatılıp dezenfekte edildiğini ve otopsi ve toksikolojik testler yapılmak üzere uzmanların çağrıldığını söyledi.

Ölen hayvanlar arasında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından "kritik derecede tehlike altında" olarak listelenmiş türlerin de bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, test sonuçlarını beklerken, ölümlerin olası nedenine ilişkin açıklama yapmadı ancak salgın ihtimalinin üzerinde durulduğu ifade edildi.

Eski İngiliz kolonisindeki en eski park olan Hong Kong Zooloji ve Botanik Bahçeleri, 1871 yılında halka açılmıştı.