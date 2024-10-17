  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gizemli salgın alarmı: Hayvanat bahçesindeki 9 maymun ölü bulundu
Takip Et

Gizemli salgın alarmı: Hayvanat bahçesindeki 9 maymun ölü bulundu

Hong Kong Hayvanat ve Botanik Bahçeleri'ndeki hayvanat bahçesi görevlileri, 8 maymunun ölü bulunduğunu, bir maymunun da sıra dışı davranışlar sergiledikten sonra aniden öldüğünü açıkladı. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gizemli salgın alarmı: Hayvanat bahçesindeki 9 maymun ölü bulundu
Takip Et

Bölge yetkilisi John Lee, bölgenin kapatılıp dezenfekte edildiğini ve otopsi ve toksikolojik testler yapılmak üzere uzmanların çağrıldığını söyledi. 

Ölen hayvanlar arasında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından "kritik derecede tehlike altında" olarak listelenmiş türlerin de bulunduğu belirtildi. 

Bakanlık, test sonuçlarını beklerken, ölümlerin olası nedenine ilişkin açıklama yapmadı ancak salgın ihtimalinin üzerinde durulduğu ifade edildi. 

Eski İngiliz kolonisindeki en eski park olan Hong Kong Zooloji ve Botanik Bahçeleri, 1871 yılında halka açılmıştı.

One Direction üyesi Liam Payne, balkondan düşerek hayatını kaybettiOne Direction üyesi Liam Payne, balkondan düşerek hayatını kaybettiDünya
Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Kredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacakKredi kartı borcu yapılandırmasında yeni dönem başlıyor: 1 Kasım'da devreye alınacakEkonomi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdiResmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdiEkonomi

 

Dünya
78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir
78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail’e silah ihracatını sürdürme kararını savundu
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail’e silah ihracatını sürdürme kararını savundu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 42 bin 438'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 42 bin 438'e yükseldi
Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan ulaşım hatlarını kesti
Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan ulaşım hatlarını kesti
Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto!
Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto!
Efsane müzisyen Roger Waters’tan Gazze paylaşımı ve Türk halkına teşekkür mesajı
Pink Floyd'un efsane ismi Roger Waters’tan Türk halkına teşekkür!