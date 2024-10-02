Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman, saat kaçta ve şartları neler?

Binlerce vatandaşın yurt dışı kapısını açan Green Card için nihayet başvuru tarihi belli oldu. ABD’de çalışıp yaşama hakkı sunan Green Card ile, tıpkı ABD vatandaşları gibi pek çok hakka sahip olmak mümkün. Vatandaşlığa giden yolda kilometre taşı olan bu kart, yurt dışı hayali olanlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Peki Green Card nasıl başvurulur? Green Card şartları neler ve kimler alabilir? İşte başvuru ekranı ve bilmeniz gereken her şey!

ADIM ADIM GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMA

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00 olarak açıkladı. Vatandaşlar 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20:00’a kadar başvuru yapabilecek.

Green Card başvurusu yapmak için herhangi bir kuruma gitmeden DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden (http://dvprogram.state.gov) başvuru yapılabiliyor. Başvuru sürecinde formun eksiksiz olmasına dikkat etmenizde fayda var.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card başvuru şartları arasında en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmanız gerektiği bulunuyor.

Öte yandan 18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor. Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor. Ayrıca başvuruda güncel fotoğraf kullanmanız önemli ve İngilizce dil şartı da bulunmuyor. Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

GREEN CARD EN ÇOK ALAN ÜLKELER

ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Rusya ve Birleşik Krallık'ın toplam sayısını geride bırakarak diğer tüm ülkelerden daha fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca kişi Green Card başvurusu yaparken, en çok alan ülkeler de şöyle:

1- Meksika: 138.772

2-Hindistan: 127.0123

3-Çin: 67.950

4-Dominik Cumhuriyeti: 40.152

5-Küba:36.642

6-Filipinler:35.998

7-El Salvador:30.876

8-Vietnam:24.425

9-Brezilya:24.169

10-Kolombiya:21.723