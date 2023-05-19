Greve giden doktorlara “başkalarını istihdam etme” tehdidi

Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, katıldığı televizyon programında, greve giden doktorların işe dönmediği takdirde yerlerine başkalarını istihdam edeceklerini açıkladı.

Ngige, "Greve giden doktorlar, kendi adlarına hükûmetle müzakerelerde bulunan Nijerya Tabipler Birliğine karşı saygısızca davrandı." dedi.

5 günlük "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD), doktorların maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle dün 5 günlük "uyarı grevi" başlatmıştı.

Doktorlar, greve gitmeden önce hükûmete 2 haftalık ültimatom verdiğini ve ültimatomun 13 Mayıs'ta sona erdiğini açıklamıştı.

Hükûmet ise doktorların ülkenin iş kanununun öngördüğü şekilde 21 günlük bir bildirim vermediğini, bu nedenle grevin yasa dışı olduğunu ilan etmişti.

Doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.