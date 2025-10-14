Guardian'ın iddiası: Erdoğan havada Sisi'yi aradı, 'uçağımı indirmem' dedi

Dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesine damga vuran konulardan biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılıp katılmayacağıydı. ABD Başkanı Trump'ın Tel Aviv'e indiği dakikalarda Mısır yönetimi Netanyahu'nun zirveye katılacağını duyursa da birkaç saat sonra İsrail liderinin toplantıda yer almayacağı açıklandı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Netanyahu'nun zirveye katılımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından engellendiğini yazdı. Habere göre, Netanyahu'ya yapılan davet, Erdoğan’ın “Bu davet geçerli olursa uçağımı Şarm el-Şeyh’e indirmem” demesi üzerine iptal edilmek zorunda kaldı.

Netanyahu’nun Şarm el-Şeyh’teki zirveye katılımı, Trump’ın Pazartesi sabahı İsrail’den Mısır Devlet Başkanı Sisi’ye yaptığı bir telefon görüşmesiyle kesinleşmiş gibiydi.

Guardian'a göre uçağın inmemesinin Netanyahu’nun planlarını değiştirmesine sebep olup olmadığı net değil ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır üzerinde seyrederken uçağından Sisi’yi arayarak itirazlarını dile getirdiği belirtiliyor.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump tarafından Mısır’da yapılacak bir konferansa katılmak üzere davet edildi. Başbakan, Başkan Trump’a daveti için teşekkür etti ancak etkinliğin tatilin başlangıcına bu kadar yakın olması nedeniyle katılamayacağını belirtti.”

Netanyahu’nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağ kanattan bazı isimler de konferansa gitmesi halinde istifa etmekle tehdit etmişti.

Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour konuyla ilgili, "Erdoğan’ın Netanyahu ile pazarlık yaparken veya İsrailli liderle el sıkışırken çekilecek görüntüleri, Türkiye lideri açısından iç politikada felaket olurdu. Ayrıca bu durum, Ankara’nın Gazze’de güvenliği üstlenmesi planlanan uluslararası istikrar gücündeki rolü hakkında da soru işaretleri yaratırdı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini defalarca soykırım olarak nitelendirmişti" yorumunu yaptı.

Netanyahu’nun zirvede bulunması Arap ülkeleri arasında bile tartışmalı olacaktı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla ilgili tutuklama emri çıkardı. Mısır mahkemeye taraf olmasa da, Netanyahu’nun zirvede bulunması, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmemiş Arap ülkeleri arasında bile tartışmalı olacaktı. Aceleyle düzenlenen zirveye 20’den fazla dünya liderinin katılması bekleniyordu.

Netanyahu’nun varlığına dair yaşanan kriz, Trump’ın istediği şekilde bazı Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin ne kadar zor olacağını da ortaya koyuyor.