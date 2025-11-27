Güney Afrika’dan ABD’nin G20 Liderler Zirvesi kararına tepki

Güney Afrika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2026’da ABD’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne Güney Afrika’nın davet edilmemesi yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Trump’ın, “beyazlara yönelik şiddetin engellenememesi” ve “başkanlığın ABD’ye devredilmemesi” iddialarını gerekçe göstermesi, Pretorya tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı.

Ramaphosa: Açıklamayı üzüntüyle karşıladık

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın, Trump’ın G20’ye katılıma ilişkin sözlerini “üzüntüyle karşıladığı” belirtildi. Açıklamada, geçtiğimiz hafta Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin tüm katılımcılar tarafından “en başarılı zirvelerden biri” olarak değerlendirildiği hatırlatıldı.

Pretorya yönetimi, Güney Afrika’nın G20 üyeliğinin “kendi hakkı ve diğer üyelerin ortak iradesi” ile sürdüğünü vurguladı.

Pretorya’dan diplomatik değerlendirme

Bakanlık açıklamasında, Güney Afrika’nın egemen, anayasal ve demokratik bir devlet olarak uluslararası platformlarda başka bir ülkenin kendisine yönelik küçültücü ifadelerini kabul etmeyeceği ifade edildi. Ülkenin G20’de “tam, aktif ve yapıcı” bir rol üstlenmeye devam edeceği belirtilerek, tüm üyelere “eşit katılım ve çok taraflılık ruhuna bağlı kalma” çağrısı yapıldı.

Pretorya, ABD ile diplomatik ilişkileri güçlendirmek için uzun süredir çaba gösterildiğini ancak Trump’ın “yanlış bilgiler ve çarpıtmalara dayanan cezalandırıcı adımlar atmayı sürdürmesinin üzüntü yarattığını” da kaydetti.

G20 dönem başkanlığı bakanlık binasında devredildi

ABD’nin Johannesburg’daki zirveye katılmaması nedeniyle G20 dönem başkanlığı devir teslimi, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Başkanlık, ABD’nin Pretorya Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildi.

Açıklamada, Güney Afrika’nın G20’nin kurucu üyelerinden biri olarak örgütün “uluslararası ekonomik işbirliğinin temel platformu” olmasına büyük önem verdiği vurgulandı. Buna karşın ABD’nin zirveye kendi isteğiyle katılmadığı hatırlatıldı.

Washington’ın zirveye katılmama gerekçesi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik “ırk temelli ayrımcılık” iddialarını gerekçe göstererek Johannesburg’daki zirveye katılmamıştı. Washington yönetimi, oturumlara katılmama kararına rağmen dönem başkanlığının devri için Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard başkanlığında küçük bir heyet göndermişti.

Ev sahibi Güney Afrika ise ABD’den üst düzey katılım olmadığı için zirvede resmi bir devir teslim töreni düzenlememişti.