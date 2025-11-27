Uyuşturucuyla mücadelede Dominik Cumhuriyeti’nden ABD’ye kısıtlı erişim izni

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, başkent Santo Domingo’da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki yeni iş birliği adımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Abinader, ABD’nin belirli askeri ve havalimanı tesislerini sınırlı süreyle kullanmasına yönelik kararın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

“Teknik, sınırlı ve geçici erişim” vurgusu

Abinader, ABD uçaklarının San Isidro Hava Üssü ile Las Americas Havalimanı’nda yer alan bazı kısıtlı bölümleri yakıt ikmali, ekipman taşınması ve teknik personel transferi amacıyla geçici olarak kullanabileceğini belirtti. Bu erişimin kapsamının dar tutulduğunu vurgulayan Abinader, adımın temel hedefinin “uyuşturucu trafiğini engellemek ve ulus ötesi organize suç yapılarıyla daha etkili mücadele etmek” olduğunu ifade etti.

Karayipler’de artan askeri trafik

Bölgedeki hareketliliğin arka planına değinilen toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce imzaladığı kararname doğrultusunda Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılmasına yönelik talimatı hatırlatıldı. Bu çerçevede ABD, ağustos ayı sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü konuşlandırmıştı. Savunma Bakanı Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliğini de içerebilecek operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD’nin Venezuela kıyılarında uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle bazı tekneleri hedef almaya devam etmesi, hem Caracas yönetimi hem de uluslararası çevrelerde tepki toplamış; söz konusu eylemlerin “uluslararası hukuka aykırı” olduğu yönünde eleştiriler dile getirilmişti.

Venezuela–ABD gerilimi tırmanıyor

Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles yapılanmasını Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine dahil etmişti. Caracas ise bu adımı, ülkeye yönelik olası bir müdahale için zemin hazırlama çabası olarak nitelendirmişti.

Öte yandan ABD’nin “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’u ve ona eşlik eden saldırı grubunu bölgeye göndermesi dikkat çekmişti. Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülke genelinde 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini ve herhangi bir saldırıya karşı koymaya hazır olduklarını açıklamıştı.