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Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore sınırında gerçek mermili tatbikat

Güney Kore ABD ile, Kuzey Kore sınırında gerçek mermili askeri tatbikat düzenliyor.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore ile ABD'den Kuzey Kore sınırında gerçek mermili tatbikat
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Güney Kore ve ABD ordusunun Kuzey Kore sınırına yakın bir noktada gerçek mühimmatla ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgenin 30 kilometre güneyindeki Pocheon kentinde 9 Ağustos'ta başlayan tatbikatın, 15 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.

İki ülkenin, ortak operasyon yürütme becerisini artırmayı hedefleyen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı belirtilen tatbikata yaklaşık 320 birlik katıldı.

Tatbikatta, ABD'ye ait Apache helikopterleri de eğitim için kullanıldı.

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