Güney Kore'de sıkıyönetim: Savunma Bakanı istifa etti

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, ülkede kaosa yol açan sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve yalnızca 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetim kararı, ülkede siyasi depreme neden oldu. Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, yaşanan siyasi krizle ilgili sorumluluğu üstlendiğini açıklayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kim yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak halkta kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğum için üzgünüm ve derin bir sorumluluk hissediyorum. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenerek devlet başkanlığına istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık durumu ciddiye almaktadır"

Sıkıyönetim kararının yürürlükten kaldırılmasıyla insanların günlük hayatına geri döndüğünü, ancak iç siyaset ve güvenlik konusunda zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Kim, "Güney Kore Savunma Bakanlığı bu durumu son derece ciddiye almaktadır. Bakanlığımız, bir yandan ülkemizi bekleyen sorunları istikrarlı bir şekilde yönetirken, diğer yandan savunma operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Güney Kore'de ne olmuştu?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti. Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." demişti.

Sıkıyönetim ilanından saatler sonra 300 sandalyeli Güney Kore parlamentosunda 190 milletvekili, sıkıyönetimin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, Yoon'un sıkıyönetimin ilanının arkasında da hakkındaki yolsuzluk iddialarının bulunduğu belirtiyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor. Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı. Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" ilanı, ülke tarihinin 13'üncüsü oldu.