  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Güney Kore'deki uçak kazası: Ulaştırma Bakanı 'istifa' mesajı verdi
Takip Et

Güney Kore'deki uçak kazası: Ulaştırma Bakanı 'istifa' mesajı verdi

Güney Kore'de, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Park Sang-woo, mevcut kriz yönetildikten sonra istifasını sunmayı "düşündüğünü" ifade etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore'deki uçak kazası: Ulaştırma Bakanı 'istifa' mesajı verdi
Takip Et

The Korea Herald'ın haberine göre, Ulaştırma Bakanı Park, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Muan kentinde meydana gelen uçak kazasına ilişkin konuştu.

Söz konusu kazaya ilişkin en içten özürlerini sunduğunu söyleyen Park, mevcut kriz yönetildikten ve siyasi durum istikrara kavuştuktan sonra istifasını sunmayı "düşündüğünü" söyledi.

Park, "Sorumlu bir yetkili olarak uygun adımları atmayı düşünüyorum ve bunun için doğru zamanı ve yöntemi değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Kuş çarpması doğrulandı

KBS World'ün haberine göre ise, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı yetkilerinden Lee Seung-yeol, uçağın kazadan önce kuş sürüsüne çarptığının doğrulandığını belirtti.

Lee ayrıca, uçağın motorunda kuş tüylerine rastlandığını kaydetti.

Uçağın motorlarından birinin kuş çarpmasından etkilendiğini söyleyen Lee, ikinci motora ilişkin incelemenin sürdüğünün altını çizdi.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Söz konusu uçağın pilotu, kaza öncesinde "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirmişti.

ABD'de açık iş sayısı kasımda beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesiABD'de açık iş sayısı kasımda beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesiKüresel Ekonomi

 

ABD'de şok eden olay: Yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki kişinin cansız bedeni bulunduABD'de şok eden olay: Yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki kişinin cansız bedeni bulunduDünya

 

 

Dünya
ABD'de şok eden olay: Yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki kişinin cansız bedeni bulundu
ABD'de şok eden olay: Yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki kişinin cansız bedeni bulundu
Mekke’yi sel vurdu! Şiddetli yağış şehri felç etti, araçlar sürüklendi
Mekke’yi sel vurdu! Şiddetli yağış şehri felç etti, araçlar sürüklendi
İran'da 2024'te en az 901 kişi idam edildi
İran'da 2024'te en az 901 kişi idam edildi
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de boşanma ve sosisli sandviç cezası
Kuzey Kore'de boşanma ve sosisli sandviç cezası
Haiti'de, 2024 yılında çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 5 bin 601 kişi yaşamını yitirdi
Haiti'de, 2024 yılında çetelerin yol açtığı şiddet olaylarında 5 bin 601 kişi yaşamını yitirdi