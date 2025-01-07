ABD'de şok eden olay: Yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki kişinin cansız bedeni bulundu

ABD'nin Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda JetBlue Havayolları'na ait bir uçağın tekerlek yuvasında iki kişinin cansız bedenlerinin bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra pazartesi günü gece saatlerinde, uçağın iniş takımlarının bulunduğu bölümde iki kişinin cansız bedenleri bulundu. Açıklamada, cesetlerin iniş sonrası yapılan rutin inceleme sırasında bulunduğu belirtildi.

Gazete Duvar'ın CBC News haber sitesinden derlediği habere göre, JetBlue Havayolları, konuya ilişkin açıklamasında, hayatını kaybeden iki kişinin uçağa nasıl erişim sağladığı konusunda başlatılan soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.

Şirketten açıklama

Yaşanan olayı 'yürek parçalayan bir durum' olarak nitelendiren şirket, "Bu olayın nasıl yaşandığını anlamak için gösterilen çabalara destek olmak için yetkililerle yakın bir çalışma içinde olmaya bağlıyız" dedi.

Şirketin açıklamasında, yolcu uçağının son olarak '1801' sefer sayılı uçuşu gerçekleştirdiği ve New York'ta bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan geldiği kaydedildi.

Buna göre, Airbus A320 tipi uçak, pazartesi günü yerel saatle 20.20'de New York'taki havalimanından havalanmıştı. New York'ta soğuk hava şartları etkisini sürdürürken, uçak, yerel saatle 23.03'te Fort Lauderdale'e iniş yaptı. Uçağın yaklaşık 38 bin fit yükseklikte uçtuğu, uçuşun 2 saat 43 dakika sürdüğü ifade edildi. Uçağın tekerlek yuvasında cansız bedenleri bulunan kişilerin kesin ölüm sebeplerinin belirlenebilmesi için otopsi işlemi yapılacağı açıklandı. Broward Şerif Ofisi'nden suç ve cinayet dedektiflerinin söz konusu iki kişinin uçağın iniş takımlarının olduğu bölüme nasıl girdiğini araştırdığı belirtildi.