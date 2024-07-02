Gürcistan'da eğitim uçuşu sırasında Su-25 savaş uçağı düştü!
Gürcistan'da eğitim uçuşu sırasında Su-25 tipi savaş uçağı düştü. Kazada pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gürcistan Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu sırasında bir Su-25 tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri tatbikat sırasında düşen savaş uçağının pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren pilotun ailesine başsağlığını dilenirken, olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Su-25 kazası sonucunda Savunma Kuvvetlerinin Havacılık ve Hava Komutanlığı pilotu Kakhaber Zurabaşvili, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Söz konusu olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bakanlığın ilgili birimlerince detaylı inceleme yapılıyor."