Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı

Avrupa Birliği'nin (AB) Gürcistan Delegasyonu'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Birliğin Gürcistan Büyükelçisi Pawel Herczynski, başkent Tiflis'te katıldığı etkinlikte ülkenin AB'ye katılım süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Maalesef Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci şimdilik durdurulmuştur" açıklamasını yapan Herczynski, bu kararın, son yapılan AB Liderler Zirvesi'ne katılan liderlerce alındığını bildirdi.

Herczynski, karar kapsamında AB'nin Gürcistan'a yönelik 2024 yılı için 30 milyon avroluk mali yardımın da dondurulduğunu belirterek "Durumun daha da kötüleşmesi halinde başka tedbirler de düşünülüyor" ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "AB-Gürcistan ilişkilerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olabilecekken bu kadar düşük bir noktada olduğunu görmek üzücü" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısının nisanda Parlamento'ya sunulmasının ardından Gürcistan'da gösteriler başlamıştı. Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların 'yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon' olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

EU Ambassador, Pawel Herczynski:



Regrettably, Georgia’s EU accession process is stopped for now – this has been decided by EU leaders during the last European Council. pic.twitter.com/52QodRsj9n