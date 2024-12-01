Güvenlik kaynakları duyurdu! Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon

Suriye'deki muhalif grupların hızlı ilerleyişi sürerken, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planı gündeme geldi. Bu duruma karşılık olarak Suriye Milli Ordusu (SMO), "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nu başlattığını duyurdu.

Suriye'deki rejime karşı operasyonlarını sürdüren muhalif gruplar, özellikle Heyet Tahrir el-Şam'ın öncülüğünde büyük bir ilerleme kaydediyor. Halep ve İdlib'in tamamını kontrol altına almayı başaran muhalifler, stratejik noktalar üzerinde denetim kurarak ilerlemelerini sürdürüyor.

PKK/YPG’nin terör koridoru planı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusuyla Tel Rıfat arasındaki bölgeyi bir terör koridoruna dönüştürmeyi planladığı öğrenildi. Bu hamleyle örgüt, bölgedeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

"Özgürlük şafağı operasyonu"

Terör koridoru planına karşı Suriye Milli Ordusu, "Özgürlük Şafağı Operasyonu"nu başlattı. SMO, bu operasyonla PKK/YPG'nin genişlemeye çalıştığı alanlarda etkili olmaya ve terör koridorunun engellenmesine yönelik adımlar atmaya başladı. Bu operasyon, bölgedeki güvenlik dengelerini etkilemesi beklenen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.