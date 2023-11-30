Hamas 2 esiri daha serbest bıraktı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın 2 esiri daha serbest bırakarak Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

Esirlerin İsrail güçleri tarafından teslim alındığı aktarılan açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde başka İsrailli rehinelerin de Kızılhaç'a teslim edilmesi bekleniyor. IDF temsilcileri esirlerin ailelerine düzenli olarak bilgi veriyor” denildi.



Gazze Şeridi’nde insani aranın başladığı 24 Kasım’dan bu yana Hamas tarafından 6 grup halinde 70 İsrailli ile en az 27 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 210 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.