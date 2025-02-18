Hamas, 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti

Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hayye, Hamas’ın 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim edeceğini duyurdu. Ayrıca, 22 Şubat’ta daha önce 3 olarak planlanan esir takası sayısının 6’ya çıkarılacağını ifade etti.

Hamas, ateşkesin ikinci aşamasına da hazır olduklarını belirtirken, İsrail’in bu aşamaya geçmek için müzakerelere başlamaktan kaçındığını söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail yönetimi, Gazze’ye konteyner evler ve iş makineleri girişine izin verilmesi için 22 Şubat’ta 3 yerine 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Bugüne kadar 19 İsrailli serbest bırakılmıştı

22 Şubat’ta 6 esir serbest bırakılırsa, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki esir takası tamamlanmış olacak. Bugüne kadar Hamas, 19 İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

Katar’ın arabuluculuğunda, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmış, 19 Ocak’ta yürürlüğe girmişti. Ateşkesin ilk aşamasında, 33 İsrailli ve 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.