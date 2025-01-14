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Hamas: Anlaşmaya cevap vermedik çünkü İsrail ordusu geri çekilme planını sunmadı

Hamas yetkilisi, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına dair taslağa henüz cevap vermediklerini belirterek, "Anlaşmaya cevap vermedik çünkü İsrail ordusu geri çekilme planını sunmadı" dedi.

İHA
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Hamas: Anlaşmaya cevap vermedik çünkü İsrail ordusu geri çekilme planını sunmadı
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İsrail ve Hamas, arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler devam ederken, adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, Hamas’ın kendisine sunulan anlaşma taslağına henüz cevap vermediklerini açıkladı.

Hamas yetkilisi, “Anlaşmaya cevap vermedik çünkü İsrail ordusu geri çekilme planını sunmadı” ifadelerini kullanarak, henüz arabuluculara bir cevap iletilmediğini belirtti.

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