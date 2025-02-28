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Hamas Sözcüsü Kasım: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor

Hamas, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 saldırısına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın, Filistin iradesinin İsrail'in tüm askeri gücüne karşı üstün geldiğini gösterdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Hamas Sözcüsü Kasım: İsrail'in 7 Ekim'deki başarısızlığı Filistin iradesinin üstünlüğünü gösteriyor
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Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma sonuçlarının, saldırıyı öngörme ve önleme konusunda ciddi başarısızlıklar yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.

"İsrail ordusunun soruşturması, işgalcilerin askeri ve güvenlik sistemlerinin başarısızlığını gözler önüne seriyor"

Kasım, "İsrail ordusunun soruşturması, işgalcilerin askeri ve güvenlik sistemlerinin başarısızlığını gözler önüne seriyor. Kassam Tugayları'nın güvenlik zekası, Siyonist düşmanın tüm güvenlik kurumlarını alt etmeyi başarmıştır. Sömürgeci Siyonist rejimin kibri, bu büyük halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma kararlılığını görmesini engellemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı şekilde 7 Ekim 2023'te yaşananları soruşturan İsrail ordusu, ulaştığı sonuçları basınla paylaşarak, "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin yaptığı soruşturmalarla başarısızlığını kabul etmişti.

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