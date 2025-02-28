LME'de bakır, dolar güçlenirken haftalık kayba hazırlanıyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.00'da yüzde 0,3 düşüşle 9.360 dolar/tona geriledi ve haftalık bazda yüzde 2 düşüş kaydetti.

Dolar, Trump'ın yaklaşan gümrük vergileri öncesinde güvenli liman desteğini arkasına aldı.

Dün Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik önerdiği gümrük vergilerinin, bu ülkelerden ABD'ye uyuşturucu akmaya devam ettiği için planlandığı gibi 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

BMI, “Trump liderliğindeki ticaret politikası değişikliklerine yanıt olarak metal fiyatları üzerinde kısa vadeli yukarı yönlü baskılar muhtemel olsa da tarifelerin piyasa üzerinde baskı oluşturması, ABD dolarını yükseltmesi ve metaller için ters rüzgarlar oluşturması beklendiğinden uzun vadeli görünüm düşüş eğilimini koruyor...” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2 düşüşle 2.628 dolar/tondan, kalay yüzde 0,05 artışla 31.720 dolar/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 2.795 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 düşüşle 15.805 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,3 kayıpla 2.001 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 20.610 yuan/tondan (2.829,22 dolar), bakır yüzde 0,2 düşüşle 76.890 yuan/tondan, çinko yüzde 0,5 düşüşle 23.425 yuan/tondan, nikel yüzde 1,5 artışla 127.030 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,03 artışla 17.170 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,8 düşüşle 255.270 yuan/tondan işlem gördü.