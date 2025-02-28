Demir cevheri 100 dolar eşiğinde: Vergi ve ihracat baskısı

Vadeli demir cevheri fiyatları bugün düştü ve ABD'nin gümrük vergisi endişeleri ve Çin'in çelik ihracatına karşı artan ticari sürtüşmelerin baskısıyla aylık bazda bir miktar kayba hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.50'de yüzde 0,43 düşüşle 802 yuan/tona (110,07 dolar) geriledi. Kontrat aylık bazda yüzde 0,93 değer kaybetti.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,89 düşüşle 104,15 dolar/ton ile şubat ayında yüzde 0,59 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Meksika ve Kanada mallarına uygulanmasını önerdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini ve Çin'den ithal edilen mallara da yüzde 10'luk bir ek vergi getirileceğini söyledi.

Trump bu ayın başlarında Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi getirerek toplamda yüzde 20 gümrük vergisine ulaşmıştı.

Trump ayrıca, Çin çeliğine karşı yeni bir ticari sürtüşme dalgası başlatan tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Vietnam bazı Çin çelik ürünlerine geçici anti-damping vergisi uygulayacağını duyururken, Güney Kore de Çin'den ithal edilen çelik ürünlerine geçici olarak gümrük vergisi koydu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,42, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,5, filmaşin yüzde 0,34 ve paslanmaz çelik yüzde 0,3 değer kaybetti.

Mysteel danışmanlık şirketinin verilerine göre, başlıca çelik ürünlerinin stokları haftalık yüzde 2,3 düşüşle 5,37 milyon tona gerilerken, yurtiçi çelik talebi istikrarlı bir şekilde toparlandı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,09 ve yüzde 0,3 arttı.

Demir cevheri bu yıl 100 dolar civarında seyredebilir

Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI, Çin'deki talebin azalması, istikrarlı arz ve yüksek stoklar fiyatları sınırladığı için demir cevherinin bu yıl ton başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini muhtemel görüyor.

BMI, "Temellerin iyileşmesine dair geçici işaretlerle desteklenen olumlu duygu hem ABD çelik ithalatı hem de genel olarak Çin malları üzerindeki yeni tarife tehditlerini dengeledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum yine de Çin'in son zamanlardaki yüksek ithalat seviyesi, şişkin stoklar ve uzun süreli konut piyasası gerilemesinin çelik sektörüne yük olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Spot demir cevheri, perşembe günü yüzde 0,9 düşerek ton başına 105,85 dolara geriledi.