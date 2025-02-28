Tokyo'da enflasyon hızı yavaşladı

Bloomberg'in haberine göre, Japonya’nın başkenti Tokyo’da Şubat ayı manşet enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 2,9 olarak gerçekleşerek Ocak ayındaki yüzde 3,4 seviyesinden geriledi.

Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü ve ekonomistlerin yüzde 2,3’lük beklentisinin altında kaldı. Tokyo’nun enflasyon verileri, ülke genelindeki eğilimler için öncü bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Japonya genelinde enflasyon, ocak ayında yıllık yüzde 4’e yükseldi

Japonya genelinde ise enflasyon, Ocak ayında yıllık yüzde 4’e yükselerek Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.