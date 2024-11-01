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Harris, Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" ifadesine tepki gösterdi

Kamala Harris, Donald Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." ifadesini "saldırgan" bularak, buna tepki gösterdi.

Haber Merkezi
AA
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Harris, Trump'ın "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım" ifadesine tepki gösterdi
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CBS News'in haberine göre, Harris, Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki mitingde, Trump'ın Wisconsin eyaletinde düzenlediği mitingde kullandığı ifadeleri "saldırgan" olarak nitelendirdi.

Harris: Kadınların zekasına saygı duymuyor

Harris, "Kadınların özgürlüğüne ya da kendi çıkarları için neyin en iyi olduğunu bilme ve buna göre karar verme zekasına saygı duymuyor. Ama biz kadınlara güveniyoruz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay bölgesinde düzenlenen mitingde, Başkan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris yönetiminin ülkeye "suçlu göçmenler ithal ettiğini", bu kişilerin "kadınlara ve kızlara saldırdığını, tecavüz ettiğini ve öldürdüğünü" öne sürmüştü.

Ekibinin kendisine "Kadınları koruyacağım." ifadesini kullanmasının uygunsuz olacağını söylediğini aktaran Trump, "Hoşlarına gitse de gitmese de kadınları koruyacağım." demişti.

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