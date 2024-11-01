IEA Başkanı Birol: Nükleer enerji Türkiye için olmazsa olmaz bir adım

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, CNBC-e'den Emre Eser’e verdiği röportajda, 2025’te enerji sektörüne yönelecek yeni ticaret savaşlarının küresel etkiler yaratabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Birol, "2025'te ticaret savaşlarının enerji alanına sıçramasından kaygılıyım. Güneş enerjisi ve elektrikli araçlarda yeni ticaret savaşlarından endişe duyuyorum" derken, enerji sektöründe ve elektrikli araçlarda atılacak adımların tüm dünyayı etkileyebileceğini düşündüğünü ve özellikle güneş enerjisi ve elektrikli araçlarda rekabetin artabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin enerji potansiyeline vurgu

IEA Başkanı Birol 2024 yılında dünya genelinde kurulan enerji santrallerinin yüzde 80'inin yenilebilir enerjilere odaklandığını aktardı. Birol, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ülkenin yeşil enerji alanında öncü konumuna gelme fırsatı bulunduğunu vurguladı. "Türkiye'nin bu alanda öncü ülkeler arasında yer alması mümkün" diyen Birol, ülkenin nükleer enerji konusunda da aksiyon alması gerektiğini söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali’nin ardından birkaç nükleer santral daha kurulmasının şart olduğunu ifade etti. Birol, "Burada bu santrali nerede kuracağız, hangi teknolojileri seçeceğiz ve hangi ülkelerle bu santraller kurulacak bunlar çok önemli kararlar." dedi.

Fatih Birol, "Dünyada büyük bir nükleer girişim başladı. Küçük nükleer reaktörler konusunda araştırmalar var bunlar 2030'a gelmeden meyvesini verecek. Bunlar daha esnek ve ucuza mal edilen reaktörler. Ben nükleerin ileride daha büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Petrol ve karbon vergisi etkisi

Ortadoğu'daki jeopolitik gerginliklere rağmen petrol fiyatlarının 70 dolar bandında kalmasını beklediklerini açıklayan Birol, düşük talebin etkisiyle petrol piyasasında rahat bir görünüm öngördüklerini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin sınırda karbon vergisinin etkilerini görmeye başladığını dile getiren Birol, yenilenebilir enerji yatırımlarının çevresel kaygılardan çok maliyet avantajı sağladığı için arttığını ekledi.

Temiz enerji yatırımları artacak

Birol, 2025 yılında temiz enerji yatırımlarındaki artışın devam edeceğini öngördüğünü belirtti. Birol, bu alanda Türkiye'nin büyük bir atılım yapmasının mümkün olduğunu kaydederek, "Nükleer enerji Türkiye için olmazsa olmaz bir adım" ifadelerini kullandı.