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Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol sektöründeki lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlama ve koruma sorumluluğu taşıyacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre lisans sahipleri kurul kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olacak.

Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayanlara lisans sona erdirme işlemi uygulanacak.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili fıkrası da "Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için, başvuru sahibi tüzel kişinin; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur." şeklinde değiştirildi.

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