Rusya'dan BRICS açıklaması: Türkiye önemli katkı sağlayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazan’da düzenlenen ve dünya kamuoyunun yakından takip ettiği BRICS toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, BRICS üyelik süreci, Rusya ile ikili ilişkiler, Orta Doğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kazan'daki görüşmesinde ele alınan Şam yönetimi ile normalleşme süreci hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Lavrov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin, Suriye'de kalıcı istikrar sağlanması ve Orta Doğu’da güvenliğin güçlendirilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. İşte Lavrov’un açıklamalarından bazı önemli başlıklar:

Normalleşmenin önemi

Lavrov, "Rusya, Şam ve Ankara arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için istikrarlı çabalar sarf ediyor. Bu çabalar, bölgede güvenliği artırmayı ve kalıcı bir istikrar sağlamayı amaçlıyor." dedi Lavrov ayrıca Astana Süreci'nin garantör ülkeleri olarak 27 Eylül'de New York'ta Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla yapılan toplantıda bu konunun ele alındığını ifade etti.

Dörtlü format görüşmeleri

"Geçen yıl Moskova’da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri, savunma ve istihbarat birimleri düzeyinde bir dizi temas gerçekleştirilmiş ve Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü, terörle mücadele ve sınır güvenliği gibi konular ele alınmıştı."

Anlaşmazlıklar

"Şam yönetimi, Türkiye'nin askeri birliklerini Suriye topraklarından çekmesini şart koşarken, Türkiye Suriye’nin egemenliğine saygı duyduğunu belirtiyor ancak çekilme sürecini ileri bir tarihte ele almayı öneriyor."

Müzakerelerin devamı

Her iki ülkeden de diyaloğun sürdürülmesi yönünde ciddi bir ilgi olduğu sinyali alındığını söyleyen Lavrov, bu doğrultuda müzakerelerin yeniden başlatılması için aktif şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin barışa katkı sağlama çabalarını övdü. Lavrov'un bu konuda öne çıkan açıklamaları şöyle:

Türkiye’nin barış çabaları:

Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna krizini çözmeye yönelik gayretlerini takdir ettiklerini belirten Lavrov, 2022 yılının ilkbaharında, Türkiye’nin Kiev temsilcileriyle istişareler için İstanbul’da bir müzakere platformu sağladığını ve Tahıl Anlaşması’nın imzalanmasına yardımcı olduğunu hatırlattı.

Barış sürecinin engellenmesi:

Lavrov, İstanbul’da yapılan görüşmelerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin çatışmayı durdurma yolunda adımlar atmasını engelleyen Anglo-Saksonlar tarafından sekteye uğratıldığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Batı’nın Kiev’e verdiği desteğin boyutlarına ve Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Lavrov’un öne çıkan açıklamaları şöyle:

Batı’nın desteği ve müzakerelerin tıkanması:

Lavrov, Washington ve müttefiklerinin Kiev’e her türlü desteği sağladığını ve Batı yapımı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarına yönelik kullanılma ihtimalini tartıştıklarını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Moskova ile müzakereleri yasaklayan kararnameyi henüz iptal etmediğini söyleyen Lavrov, bu şartlar altında Türkiye dâhil herhangi bir ülkenin arabuluculuk çabalarının başarıya ulaşmasının zor olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna ile askeri işbirliği:

Lavrov, Türkiye’nin Kiev yönetimi ile askeri ve teknik iş birliğini sürdürmesine dikkat çekerek, Türk silahlarının Ukrayna güçleri tarafından Rus askerleri ve sivil vatandaşlara karşı kullanıldığını belirtti. Türkiye’nin arabuluculuk rolüne hazır olduğunu açıklamasına rağmen bu durumun şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin de katıldığı Kazan’daki BRICS toplantısının ardından Türkiye-BRICS ilişkileriyle ilgili olumlu mesajlar verdi. Lavrov'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’nin BRICS’e yakınlaşması

Lavrov, Türkiye’nin BRICS ile yakın ilişkiler kurma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bu yaklaşımın, BM Şartı’na saygı, şeffaflık, pragmatizm ve diğer ülkelere karşı tarafsızlık ilkelerini temel alan BRICS’in çekiciliğini gösterdiğini vurguladı.

Çok taraflılık ilkeleri

BRICS’in, çok taraflı ilkelere bağlı kalan, egemen bir dış politika izleyen ve tek taraflı yaptırımlara katılmayan ülkeler başta olmak üzere Küresel Çoğunluk ülkeleriyle bağlarını genişletmekten yana olduklarını ifade etti.

BRICS birliğini güçlendirme:

Kazan’daki zirvede, BRICS’in mevcut üyelerinin ortak ülkeler birliği çerçevesinde güçlendirilmesine yönelik bir adım atıldığını söyleyen Lavrov, Türkiye'nin BRICS’in gelişmesine önemli katkılar sunabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Lavrov, Türkiye’nin birliğe katılımına ilişkin kararın oybirliği temelinde ve tüm BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin egemen tercihine saygı gösterilerek alınacağını ifade etti.