Navlun fiyatlarında 14 hafta sonra ilk kez artış görüldü

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 31 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 arttı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 95 dolardan 3 bin 213 dolara kadar çıktı.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 129 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 4 bin 17 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 839 doların bin 178 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların yüzde 126 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise yüzde 69 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 8 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında düşüş yüzde 1 ile sınırlı da olsa devam etti. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 3 bin 132 dolardan 3 bin 396 dolara çıkarken, Rotterdam-Shanghai'de 548 dolardan 543 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 1 artışla 4 bin 814 dolardan 4 bin 839 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı da aynı seviyede yükselerek 710 dolardan 718 dolara geldi.

Shanghai-New York sınırlı bir düşüşle 5 bin 266 dolardan 5 bin 241 dolara indi.

New York-Rotterdam ve Rotterdam-New York hattında fiyatlarda sınırlı bir hareket oldu ve sırasıyla 761 dolardan 760 dolara, 2 bin 663 dolardan 2 bin 664 dolara geldi.