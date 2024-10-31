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Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları denizcilik devinin kârını artırdı

A.P Moller-Maersk, Kızıldeniz nakliye hattındaki aksaklıkların navlun oranlarını yükseltmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte daha yüksek net kâr açıkladı.

Haber Merkezi
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Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları denizcilik devinin kârını artırdı
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Kızıldeniz rotasının kullanılamaması A.P Moller-Maersk'in karını artırdı.

Danimarkalı denizcilik devi geçen hafta bazı çeyrek kazanç rakamlarını önceden açıkladı ve konteyner pazarındaki güçlü talepten faydalanmaya devam ederken bu yıl dördüncü kez tüm yıl beklentilerini yükseltti.

Maersk yayınladığı raporda, bir önceki yılın aynı döneminde 521 milyon dolar olan net kârın 3,05 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Maersk, faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi esas kazancın 11 milyar ila 11,5 milyar dolar arasında, faiz ve vergi öncesi esas kazancın ise 5,2 milyar ila 5,7 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor.

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