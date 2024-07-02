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Hindistan'da ayin sırasında izdiham: En az 87 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham çıkması sonucu en az 87 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Hindistan'da ayin sırasında izdiham: En az 87 kişi yaşamını yitirdi
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayin sırasında izdiham meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 87 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmiyor

Olayla yaralananlar kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.

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