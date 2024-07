Hindistan'da ayin sırasında izdiham: En az 87 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayin sırasında izdiham meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 87 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Olayla yaralananlar kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.

Deeply saddened to learn about the loss of so many lives in the #Hathras, Uttar Pradesh. My thoughts and prayers are with the bereaved families . 💔😓 #हाथरस pic.twitter.com/tMJz0LKgp4