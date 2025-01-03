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Hırvatistan, LNG terminaliyle AB'nin yeni enerji merkezi olmaya hazırlanıyor

Hırvatistan, Krk adasında bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminaliyle bölge ve Avrupa Birliği (AB) için yeni bir enerji merkezi olabileceğini duyurdu.

AA
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Hırvatistan, LNG terminaliyle AB'nin yeni enerji merkezi olmaya hazırlanıyor
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Hırvatistan hükümeti, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin Ukrayna üzerinden Avrupa’ya Rus doğal gazı sevkiyatının durdurulmasından büyük derecede etkilenmediğini belirtti.

Paylaşımda, "Krk'taki LNG terminali Hırvatistan'a istikrarlı bir gaz tedariki sağladı." ifadesi kullanıldı.

LNG terminalinin kapasitesini artıracağı anımsatılan paylaşımda, "Yeni boru hatlarının da inşasıyla Hırvatistan hem bölge hem de AB için yeni bir enerji merkezi olarak konumlanıyor." görüşüne yer verildi.

Bu arada, Krk adasındaki Omisalj beldesinde bulunan LNG terminali, Avrupa'ya alternatif bir doğal gaz hattı oluştururken, Hırvatistan hükümeti 2023'te terminalin yıllık 2,9 milyar metreküplük kapasitesini, 6,1 milyar metreküpe çıkarma kararı almıştı.

Terminalin kapasite artırma çalışmaları devam ederken, yeni modül üretiminin 22 ay süreceği ve açılışının 2025'te yapılmasının planlandığı aktarılmıştı.

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