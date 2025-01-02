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ABD'den yola çıktı! 'BW CASSIA' 13 Ocak'ta Türkiye'de olacak

ABD'nin Freeport Limanı'ndan 25 Aralık'ta yola çıkan Singapur bandıralı "BW CASSIA" adlı 174 bin metreküp kapasiteli LNG gemisinin, 13 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
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ABD'den yola çıktı! 'BW CASSIA' 13 Ocak'ta Türkiye'de olacak
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Aralık'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi Atlas Okyanusu'nda seyrine devam ediyor.

Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 13 Ocak'ta BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Singapur bandıralı gemi, 2022'de inşa edilmişti.

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