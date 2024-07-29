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Hizbullah: İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 7 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hizbullah: İsrail'in 7 askeri üssüne saldırı düzenlendi
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Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.

Hizbullah tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Tel Karantina'da yer alan askeri teçhizatların, sınır hattında konuşlanan Merkava tipi tankın, Abad ve Hadab Yarin askeri üslerinin güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.  (Fotoğraf: Arşiv)

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