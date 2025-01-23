Hizbullah'tan İsrail'e uyarı: Herhangi bir gecikme, ateşkesin 'açıkça ihlali' olarak değerlendirilecek

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnanlı yetkililere anlaşmanın tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanması için anlaşmanın garantörleri üzerinde baskı kurma çağrısında bulunuldu.

Hizbullah açıklamasında, İsrail'in Lübnan topraklarından nihai olarak çekilmesi için 60 günlük sürenin neredeyse dolmak üzere olduğu belirtilirken, ateşkes anlaşmasında belirtilen maddelere uygun olarak çekilmenin tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Lübnan halkının güneydeki yerleşim yerlerine geri dönmesi için şartların uygun hale getirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "60 günlük sürenin aşılmasının, anlaşmanın ve Lübnan egemenliğinin açık bir ihlali olarak kabul edileceği" ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da uygulamaya giren ateşkes anlaşması kapsamında ordusunun bu ülkeden çekilmesine birkaç gün kala ABD'den çekilme takviminin 30 gün uzatılması için ek süre istemişti.

Haberde, ABD'nin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden zamanında çekilmesi yönünde baskı yapmasına rağmen İsrail'in bu talepte bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.