Trump Davos'ta konuştu: OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldı.

"Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi"

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol fiyatını düşürmesi gerektiğini belirten Trump, "Ayrıca Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden petrol maliyetini azaltmalarını isteyeceğim. Düşürmeniz lazım ki seçimden önce düşürmemenize şaşırdım. Eğer fiyat düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Şimdi fiyat, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek." diye konuştu.

"Faizler tüm dünyada düşmeli"

Petrol fiyatının yanı sıra faizlere de değinen Trump, "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum. Aynı şekilde faizler, tüm dünyada düşmeli." dedi.

Trump, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Başkan Putin ile bu savaşı bitirmek için görüşebilmeyi isterim. Bunun sebebi ekonomik ya da başka bir şey değil, milyonlarca canın kaybedilmesi." dedi.

Düzensiz göçmenler konusunda "hızlı adımlar"

Trump, ABD'ye çok sayıda düzensiz göçmen geldiğini belirterek, başkanlık görevine başladıktan sonra bu konuda "hızlı adımlar" attıklarını söyledi.

Düzensiz göçmenler meselesini "işgal" olarak niteleyen Trump, "göç, suç ve enflasyon" konularında eski Başkan Joe Biden hükümetini suçladı.

Trump, göreve başladıktan sonra birçok kararname imzaladığına dikkati çekerek, bu kararnamelerle "yaşam maliyetini ve suç oranlarını azaltmak, enflasyonu düşürmek" gibi hedefleri olduğunu kaydetti.

Başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Trump, "Saçma ve inanılmaz seviyede israfçı 'Yeşil Yeni Anlaşma'yı sonlandırdım. Ben ona 'Yeşil Yeni Aldatmaca' diyorum." ifadelerini kullandı.

"Kripto konusunda dünyanın başkenti haline gelecek"

Trump, üretim ve kripto konusunda iş insanlarını ABD'de yatırım yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"ABD dünyada en yüksek miktarda petrol ve doğal gaz olan ülke ve bunu kullanacağız. Böylece yalnızca görünürde mal ve hizmetlerin maliyeti azalmayacak ayrıca ABD'yi üretim süper gücü ve yapay zeka ile kripto konusunda dünyanın başkenti haline getirecek."

Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağının haberini aldığını aktaran Trump, "Harika bir adam olan Veliaht Prens'ten (Muhammed bin Selman) bunu bir trilyona yuvarlamasını isteyeceğim. Yapacaklarına inanıyorum çünkü onlara iyi davrandık." ifadelerini kullandı.

"Biz olmasaydık Orta Doğu'da ateşkes gerçekleşemezdi"

Trump, ekibinin daha göreve gelmeden Orta Doğu'da bir ateşkes anlaşmasını müzakere ettiğini belirterek, "Biz olmasaydık bu gerçekleşemezdi." dedi.

Rusya-Ukrayna konusuna dikkati çeken Trump, iki ülke arasında bir barış anlaşması sağlanmasına yönelik çabaların devam ettiğini söyledi.

Trump, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kimsenin böyle bir savaş görmediğine işaret ederek, "Buna son vermenin zamanı geldi." diye konuştu.

ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Trump, Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi önemli etkinliklerin de yaklaşmakta olduğunu kaydetti.

Trump, dört günde diğer yönetimlerin dört yılda çalıştığından fazla çalıştıklarını belirterek, "Daha yeni başlıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin büyük acılar çektiği değerlendirmesinde bulunan Trump, ülkeyi her zamankinden "daha büyük, daha güçlü, daha iyi hale" getireceklerini söyledi.

Yeni döneminde ABD politikaları

Trump, ABD'deki tüm devlet sansürünü durdurmak için idari emir imzaladığına dikkati çekti.

ABD'deki ifade özgürlüğünü kurtardığını kaydeden Trump, kolluk kuvvetlerinin ABD halkına ve siyasetçilere karşı silahlandırılmasına son verdiğini, adil, eşit ve tarafsız hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ettiğini dile getirdi.

Trump, "Yönetimim, tüm ayrım gözeten çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık saçmalıklarını ortadan kaldırmak için harekete geçti." ifadesini kullanarak, ABD'nin bir kez daha "liyakata dayalı" bir ülke haline geleceği sözünü verdi.

Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu savunan Trump, kadın sporlarına hiçbir erkeğin katılmayacağını, ABD'nin resmi politikası haline getirdiğini ifade etti.

Trump, ABD'de "sağduyuyu yeniden tesis ederek", yurt dışında da güç, barış ve istikrarı geri getirmek için hızla hareket edileceğini belirterek, tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğini söyledi.

Diğer NATO ülkelerinin daha önce sadece yüzde 2'lik bir miktar ödemesi gerektiğine ve çoğu ülkenin ödemediğine dikkati çeken Trump, farkı geçmişte ABD'nin ödediğini ve bunun adil olmadığını anlattı.

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