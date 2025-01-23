BEUC, Meta'yı Avrupa Birliği'ne şikayet etti

Çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Meta'nın ödeme ve onay politikasının tüketici ve veri koruma yasalarını ihlal edebileceği gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, Meta'nın 2023'te sunduğu ödeme veya onay mekanizmasının Facebook ve Instagram kullanıcılarının kişisel verilerinin şirket tarafından reklam amaçlı işlenmesine onay vermelerini veya kişisel verilerine dayalı reklamlar gösterilmemesi için bir ücret ödemelerini gerektirdiği anımsatıldı.

Meta'nın AB'de ücretli reklamsız abonelik içeren "ödeme veya onay" politikasını gelen tepkiler ve açılan soruşturmaların ardından 2024 sonunda değiştirdiği hatırlatılan açıklamada, yeni politikanın da temel sorunları ele almada başarılı olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Meta'nın en yeni ödeme veya onay politikasının çok sayıda AB yasasını ihlal ettiği ve kullanıcılara adil bir seçim imkanı sunmadığına işaret edilerek, buna karşı etkili önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Meta, 2023'te Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı. Geçen yıl Meta, uygulamasında çeşitli değişikliklere gitmiş ve Avrupa'daki kullanıcılara indirimler sunmuştu.