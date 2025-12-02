  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hong Kong'daki yangın felaketinde can kaybı 156'ya yükseldi: 30 kişi hala kayıp
Takip Et

Hong Kong'daki yangın felaketinde can kaybı 156'ya yükseldi: 30 kişi hala kayıp

Hong Kong lideri John Lee yaptığı açıklamada, "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hong Kong'daki yangın felaketinde can kaybı 156'ya yükseldi: 30 kişi hala kayıp
Takip Et

Hong Kong'daki "Wang Fuk Court" sitesinde 26 Kasım'da çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Hong Kong lideri John Lee, sitedeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiğini aktardı.

John Lee düzenlediği basın toplantısında "Benzer trajedilerin yeniden yaşanmaması için, yangının çıkış nedeni ve hızla yayılmasının ardındaki nedenleri ve ilgili hususları inceleyecek, yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kuracağım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ekipleri, tamamen kül olan kulelerden ikisi hariç hepsinde incelemelerin tamamlandığını ve yaklaşık 30 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Hong Kong polisi ise yangınla ilgili yürütülen cezai soruşturma kapsamında şu ana kadar 15 kişinin, yolsuzluk soruşturması kapsamında da 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dünya
Şoför uyuyakaldı, Alman ordusuna ait 20 bin mermi çalındı
Şoför uyuyakaldı, Alman ordusuna ait 20 bin mermi çalındı
Zelenskiy: Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek barış planı geliştirildi
Zelenskiy: Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirecek barış planı geliştirildi
Kuyumcuya gitti, binlerce dolarlık kolyeyi yuttu
Kuyumcuya gitti, binlerce dolarlık kolyeyi yuttu
Trump’tan Maduro’ya: Ülkeyi terk etmen için 1 haftan var
Trump’tan Maduro’ya: Ülkeyi terk etmen için 1 haftan var
İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı planlıyor
İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı planlıyor
Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım
Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım