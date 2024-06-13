Husiler, Yunanistan'a ait gemiyi vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Yemen'deki İran destekli Husilerin de Kızıldeniz'deki saldırıları devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler'in insansız su-üstü aracı (USV) ile Kızıldeniz'de Yunan bir şirket tarafından işletilen Liberya bandıralı bir gemiyi hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından su aldığı aktarılan geminin makine dairesinde hasar meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz üzerinde gerçekleştirdiği ayrı bir saldırıda ise, 2 gemisavar balistik füze fırlattığı kaydedildi. Her iki olayda da herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

"Gemi, Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etti"

Saldırının ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, “Saldırı 1 USV, çok sayıda İHA ve balistik füzeler kullanılarak gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı.” dedi.

CENTCOM, Husilere ait noktaları vurdu

CENTCOM tarafından hedef alınan Husi noktalarının da ifade edildiği açıklamada, “Geçtiğimiz 24 saat içinde güçlerimiz Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede 3 gemisavar seyir füzesi rampasını ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti.” denildi.

ABD ve İngiltere'nin saldırısında 5 kişi yaralandı

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeyindeki Rime şehrine düzenlediği saldırıda biri ağır 5 Yemenlinin yaralandığını açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyine saldırı düzenledi.

Haberde, "ABD-İngiltere'nin düzenlediği iki saldırıda Rime Valiliği Radyosu ile bir kamu binasının hedef alındığı biri ağır 5 sivilin yaralandığı kaydedildi.

ABD ve İngiltere'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu. (İHA-AA)