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İddia: İsrailli hacker grubu İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenledi

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddia edildi. Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu kaynak kodu ile iç bilgilerin 24 saat içinde paylaşılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İddia: İsrailli hacker grubu İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenledi
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İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubunun, İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

"Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu açıklama yaptı

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"24 saat içinde bilgileri paylaşacağız"

Açıklamada, grubun, Nobitex'e yönelik siber saldırı düzenlediği ve kripto para borsasının "kaynak kodu ile iç bilgilerinin 24 saat içinde paylaşılacağı" öne sürüldü.

İran'ın varlıkları yatırımları ihlal için kullandığı iddia edildi

Nobitex'te kalan varlıkların risk altında olduğu savunulan açıklamada, İran'ın bu firmayı "yaptırımları ihlal etmek için kullandığı" ve bunun için kullanıcılarının firma altyapısını kullandığı iddia edildi.

Hacker grubu İran'ın "Sepah" adlı bankasını hacklemişti

Dün İran'ın "Sepah" adlı bankasını hacklediğini iddia eden grubun, daha önce de İran'a düzenlenen siber saldırıları üstlendiği belirtiliyor.

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