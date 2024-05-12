Inditex grubuna bağlı Zara şubeleri önünde İsrail protestosu

İsrail ve Zara aleyhine dövizler taşıyan grup, şirketin Rotterdam merkezindeki dünyanın en büyük şubesinin önünde bir araya geldi.

Şubenin önüne Filistin bayrakları ile "Öldürmek yetmiyor. Zara, Filistinlilerin ölümü ve üzüntüsüyle dalga geçiyor", "Boykot Zara", "Ateşkes hemen" yazılı dövizler asan ve yere yapıştıran göstericiler, Zara’nın önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

Göstericiler, “Boykot Zara”, Özgür Filistin", "Zara finanse ediyor, İsrail bombalıyor”, “Gazze'deki soykırımı durdur", "İsrail terörist" ve “Zara saklanamazsın, soykırımı desteklemeyi bırak” sloganları attı.

Filistin destekçisi gruplar, diğer şehirlerdeki Zara şubelerinin önünde de eş zamanlı gösteriler yaptı.

Zara, Aralık 2023'te Filistinlilerin incitici bulduğu reklam kampanyasını boykot çağrılarının ardından durdurmuştu.

Diğer yandan Zara'yı bünyesinde bulunduran Inditex grubu, geçen yıllarda da farklı nedenlerle sert eleştirilerle karşılaşmıştı.

Inditex'in İsrail'deki 84 franchise mağazasının sahibi olan Joey Schwebel'in İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben Gvir'i desteklemesinden ötürü 2022'de Filistin yanlılarınca Inditex markalarına boykot çağrıları yapılmıştı.