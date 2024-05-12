  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Meksika'da büyük bir deprem meydana geldi
Takip Et

Meksika'da büyük bir deprem meydana geldi

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedildi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meksika'da büyük bir deprem meydana geldi
Takip Et

Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaleti açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok sert tepki! "Kınıyorum" diyerek mesaj yayınladıDeprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok sert tepki! "Kınıyorum" diyerek mesaj yayınladıGündem

Deprem yerin 75 km derinliğinde kaydedildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'daki depremin merkez üssünün, Chiapas eyaletinin Brisas Barra de Suchiate bölgesinin 17 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi.

Yerin 75,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Guatemala'dan da hissedildi.

Henüz herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.