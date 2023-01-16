İngiltere şokta: Siyasilerin koruma polisi, tecavüz suçlamalarını kabul etti

Carrick'in, 17 yıldan fazla bir sürede 24'ü tecavüz olmak üzere saldırı, tecavüze teşebbüs ve haksız tutuklama cezalarını içeren 49 suçu kabul ettiği bildirildi.

Polis yetkilileri, Carrick’in kadınlardan bazılarıyla çevrim içi tanışma siteleri aracılığıyla ya da sosyal etkinliklerde tanıştığını ve güvenlerini kazanmak için polis memuru konumunu kullandığını belirtti.

Komiser Yardımcısı Barbara Gray, davanın "yıkıcı" olduğunu söyleyerek, Carrick'i daha önce görevden almadığı için özür diledi.

Gray, "Kadınların ve kız çocuklarının kazanmak için çok çalıştığımız güveni üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Meslektaşlarını mahvetti. Kurbanlarını kontrol etmek ve zorlamak için polis memuru olduğu gerçeğini kullandı. Bu davranışını tespit edemediğimiz için onu teşkilattan çıkarma fırsatını kaçırdık." ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, olayın ardından "midesinin bulandığını ve dehşete düştüğünü" söyledi.

Han, "Londra sakinleri, bu adamın teşkilat için bu kadar uzun süre çalışabilmesi karşısında haklı olarak şok olacaktır. Ayrıca polis memuru olarak konumunu nasıl bu kadar korkunç şekilde kullanabildiğine dair ciddi soruların yanıtlanması gerekiyor." dedi.

Milletvekilleri ve diplomatları koruyan Carrick, 2 Ekim 2021'de gözaltına alınmış ve aynı gün Metropolitan Polisi tarafından da açığa alınmıştı.

Carrick, 3 Ekim 2021'de Hertfordshire Polis Teşkilatı tarafından tecavüzle suçlanmış, ertesi gün de mahkemeye çıkmış, video konferans yöntemiyle katıldığı duruşmada söz konusu iddiaları reddetmişti.