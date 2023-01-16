  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. İngiltere ve Galler'de hemşireler şubatta yeniden greve gidecek
Takip Et

İngiltere ve Galler'de hemşireler şubatta yeniden greve gidecek

İngiltere ve Galler'de hemşireler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle şubatta yeniden greve gideceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasından yapılan açıklamada, şubatta şimdiye kadarki en geniş çaplı grevin yapılacağı belirtildi.

Sendika, İngiltere ve Galler'de ocak sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta grev yapılacağını bildirdi.

İngiltere'de hemşirelerin ayrıca 18 ve 19 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da, on binlerce hemşire 15 ve 20 Aralık'ta greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu belirtiyor.

İngiltere şokta: Siyasilerin koruma polisi, tecavüz suçlamalarını kabul etti

Dünya Haberleri

İngiltere şokta: Siyasilerin koruma polisi, tecavüz suçlamalarını kabul etti
Bu konularda ilginizi çekebilir
dünya