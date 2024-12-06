İngiltere’de en popüler çocuk ismi ‘Muhammed’ oldu

Birleşik Krallık’ta Ulusal İstatistik Ofisi her yıl popüler isimleri içeren derlemeyi yapıyor. Yıl içerisinde en çok kullanılan çocuk isimlerinin bulunduğu analizde ‘Muhammed’ ismi ülkede en çok erkek çocuğuna verilen isim olarak birinci sıraya yerleşti.

‘Muhammed’ ismi ilk sıraya yerleşti

2023'ün en popüler çocuk isimleri arasında 2016'dan beri listede ilk 10'da yer alan Muhammed, 2023'te en çok konulan erkek çocuk ismi oldu.

Geçen sene 4 bin 600'den fazla çocuğa Muhammed ismi verilirken, bu adı Noah, Oliver, George ve Leo takip etti.

En çok tercih edilen kız çocuk ismi Olivia oldu

Kız isimlerinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Olivia en çok tercih edilen kız çocuk ismi oldu. Olivia'yı, Amelia ve Isla takip etti. Bu 3 isim geçen sene de bu sıralamadaydı.

Geçen yıl 3 bin 289 çocuğa Olivia ismi konulurken, ortasında kısa çizgi bulunan isimlerin (Mary-Lou gibi) popülerliği de arttı.

Ünlülerden esinlenilen isimler de öne çıktı

İngiltere ve Galler'de 19 bin 140 çocuğa ortasında kısa çizgi bulunan isimler verildi. Rihanna, Elton John, Billie Eilish, Lana Del Rey ve Kardashian ailesinin fertleri, ünlülerden esinlenilen isimlerde öne çıktı.

Kraliyet ailesinin tercih ettiği George, Archie, Harry, Charlotte, Elizabeth ve Charles isimlerini seçenlerin sayısı ise azaldı.