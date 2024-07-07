İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer, Netanyahu ve Abbas'la görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre yeni Başbakan Starmer, Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Netanyahu ve Starmer, görüşmede Ortadoğu'daki güvenlik ve istikrarı ele aldı. Starmer, İngiltere-İsrail işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin endişe verici olduğunu söyleyen Starmer, Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç olduğunu, esirlerin hemen salıverilmesi ve insani yardımların ihtiyaçları karşılayacak şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

Starmer, iki devletli çözüm için gerekli şartların yerine getirilmesinin ve Filistin yönetiminin etkili çalışması için finansal desteğin önemine vurgu yaptı.

"Filistin'i tanıma politikası değişmedi"

Abbas'la gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Başbakan Starmer, Devlet Başkanı Abbas'ı, ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve artırılması ile Filistin yönetimine finansal destek gibi öncelikli konularda bilgilendirdi.

Filistin için uluslararası meşruiyetin sağlanmasını ele alan Başbakan, barış sürecine katkıda bulunmak için uzun süredir destekledikleri Filistin'i tanıma politikasının değişmediğini ve bunun Filistinlilerin yadsınamaz hakkı olduğunu söyledi."