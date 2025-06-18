Hamaney: Asla teslim olmayacağız, ABD saldırırsa sonucuna katlanır!

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ulusa hitaben yaptığı video konuşmasında, doğrudan ABD’yi hedef aldı.

İran halkının tarihi ve karakteri hakkında bilgi sahibi olan hiçbir akıllı insanın bu millete tehdit diliyle yaklaşmayacağını vurgulayan Hamaney, Washington’a açık bir uyarıda bulundu.

"İsrail yaptığı hatanın cezasını çekecek"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İran’ın şartsız teslim olması” gerektiği yönündeki ifadelerine ve “Hamaney’in yerini biliyoruz ama şimdilik onu öldürmeyeceğiz” sözlerine atıfta bulunan Hamaney, şöyle konuştu:

“ABD'liler şunu bilmelidir ki; İran milleti teslim olamaz ve onların yapacağı herhangi bir askeri müdahale şüphesiz telafisi imkansız hasarlara yol açacaktır. ABD saldırırsa sonucuna katlanır. İran milleti, dayatılan bir barışa karşı olduğu gibi dayatılan bir savaşa da karşı dik duracaktır ve bu millet dayatmalar karşısında kimseye teslim olmayacaktır. İsrail yaptığı hatanın cezasını çekecek."

Çatışmalarda altıncı gün

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.