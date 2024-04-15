İran Dışişleri Bakanı: “Beyaz Saray’ı açıkça uyardık”

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü. İkili bölgedeki son gelişmeler ve Tahran ile Pekin arasındaki ikili ilişkileri ele aldı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin İsrail’e yönelik saldırısı ve yürüttükleri diplomatik çalışmalar hakkında Çinli mevkidaşına bilgi veren Abdullahiyan, “Siyonist rejimin İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine yönelik terör saldırılarını tekrarlama macerasına kalkması durumunda Tahran'ın tepkisinin ve bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı açıkça uyardık." ifadelerinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı da İsrail’in Şam’daki İran konsolosluk binasına yaptığı saldırıyı kınayarak bunun uluslararası anlaşma ve kuralların ihlali olduğunu belirtti.