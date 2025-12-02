İran, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla Euro 5 benzin üretimini artırmayı planlıyor

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hava kirliliğine karşı Euro 5 adımı

İran'da hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla birtakım ciddi kararlar alındığını belirten Muhacerani, gelecek yıldan itibaren Tahran Rafinerisi'nde Euro 5 benzin üretimi yapılacağını ve bu sayede hava kirliliğinin azalacağını ifade etti.

Ülkede özellikle çevreyle ilgili kanunların tam manası ile uygulanamadığı eleştirisinde bulunan Muhacerani, hükümetin eskimiş araçların hızlı bir şekilde hurdaya çıkarılması hususunu ciddiyetle takip ettiğini belirtti.

Muhacerani, toplu taşıma konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşamadıklarını ve ithal edilen elektrikli ulaşım araçlarının da yeterli olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, hükümet programlarının çevre ile uyumlu olması noktasında hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Muhacerani, "Cumhurbaşkanı, otomobil üreticileri ile yaptığı toplantıda, yakıt tasarrufu sağlayan otomobillerin üretilmesi noktasında uyarıda bulundu. Ayrıca hükümetin de özellikle hibrit otomobil sayısının artırılması noktasında planları bulunuyor." dedi.

Euro 5 benzin veya motorin ile uyumlu çalışan araçlar, egzoz emisyon değerlerindeki farklılık sayesinde Euro 4 motorlu araçlara göre çevreye daha az zarar veriyor.