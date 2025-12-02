  1. Ekonomim
  2. Dünya
  Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım
Kremlin: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la görüşeceğini belirterek, "Bunun barış, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Aralık’ta Hindistan’a yapacağı ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Rusya, Hindistan'ın rekabetçi fiyatlarla en önemli enerji tedarikçisi konumunda. Bu ticaretin Hindistan için son derece faydalı ve karşılıklı bir şekilde avantajlı olduğuna hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Peskov, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaretin "neredeyse tümünün" ulusal para birimleriyle yapıldığının altını çizdi.

"Witkoff, Moskova'da olacak"

Bugün Moskova’yı ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ilişkin konuşan Peskov, "Witkoff, Moskova'da olacak. O, bizim başmüzakerecimiz ve Putin’le görüşecek. Bundan önce Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun barış, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın müzakerelere açık olduğunu vurgulayan Peskov, Trump yönetiminin bu yöndeki girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna konusunda barış görüşmeleri yoluyla hedeflerine ulaşmak istediklerini aktararak, "Hedeflerimize ulaşmalı ve başlattığımız askeri operasyonun başlangıçtaki nedenlerini ortadan kaldırmalıyız." şeklinde konuştu.

Avrupa’nın son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğine işaret eden Peskov, aynı zamanda dondurulan Rus varlıklarını "çalarak" savaşı sürdürmek istediğini kaydetti.

